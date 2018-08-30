Mesut Öndül kimdir? Silivri Tapu Müdürü Mesut Öndül görevden mi alındı?

Silivri Tapu Müdürü Mesut Öndül görevden alınarak merkeze çekildiği iddia edildi. Peki Mesut Öndül kimdir?

Silivri Eski Kaymakamı Faruk Bekarlar tarafından 3 ay önce görevden alınan Tapu Müdürü Aydın Dolmaz’ın yerine Mesut Öndül göreve getirildi. Uzun süredir başta Silivri olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde tapu müdürü olarak görev yapan Öndül, memleketi Silivri'ye yeniden tapu müdürü olarak görevlendirilmişti.