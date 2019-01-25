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Silivri İtfaiyesi geçen yıl 344 vatandaşın yardımına koştu

25 Ocak 2019 Cuma 15:08
Silivri İtfaiyesi geçen yıl 344 vatandaşın yardımına koştu

İSTANBUL (AA) - Silivri İtfaiyesi, geçen yıl yangın ve doğal afet sırasında evlerinde mahsur kalan ve trafik kazalarında sıkışan 344 vatandaşın yardımına koştu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Silivri İstasyonu, 2018 yılında yangın, kaza ve doğal afetlerde bin 637 olaya müdahale etti.

Ekipler, 665 yangın, 344 kurtarma, 139 yangın zannıyla ihbar, 49 trafik kazası ve 36 su tahliyesine müdahale ederken, güvenlik tedbiri amaçlı 352 olaya ve 52 eğitim tatbikatına katıldı.

Her sabah itfaiyeci duası okuyarak, o gün görev alacak postanın devir teslimini yapan Silivri İtfaiyesi, A,B,C olarak ayrıldıkları her postada 17 personelle göreve başlıyor.

Araçların kontrolü ve eğitim gibi faaliyetlerini tamamlayan ekipler, ihbarların gelmesi üzerine 30 saniye kadar kısa bir sürede çıkış yaptıktan sonra olay yerine ulaşarak, kaza, yangın ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarmak için mücadele ediyor.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:08
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