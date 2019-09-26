Depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Silivri gün içinde ikinci kez sallandı

İstanbul'da salı günü meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremin ardından Silivri açıklarında sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre bugün saat 10.32'de Marmara Denizi Silivri açıklarında derinliği 7.8 km olan 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Öğle saatlerinde ikinci deprem

Kandilli'den yapılan bir açıklamaya göre de Silivri'de öğlen saatlerinde yeni bir deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında saat 12.00'de meydana gelen depremin 3.0 şiddetinde olduğu belirtildi.