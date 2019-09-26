Depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Silivri gün içinde ikinci kez sallandı
Silivri açıklarında 10.30 sularında meydana gelen depremin ardından 3.0 şiddetinde bir sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.26 Eylül 2019 Perşembe 12:38
İstanbul'da salı günü meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremin ardından Silivri açıklarında sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre bugün saat 10.32'de Marmara Denizi Silivri açıklarında derinliği 7.8 km olan 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Öğle saatlerinde ikinci deprem
Kandilli'den yapılan bir açıklamaya göre de Silivri'de öğlen saatlerinde yeni bir deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında saat 12.00'de meydana gelen depremin 3.0 şiddetinde olduğu belirtildi.
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