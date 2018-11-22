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Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Hüseyin Turan AK Parti Silivri belediye başkan adayı mı oldu?31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Silivri belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu. Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan nereli ve kaç yaşında? İşte Hüseyin Turan biyografisi

22 Kasım 2018 Perşembe 08:34
Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Hüseyin Turan AK Parti Silivri belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Silivri belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu. Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan nereli ve kaç yaşında? İşte Hüseyin Turan biyografisi

Hüseyin Turan kimdir?

1967 yılında doğdu. İlkokulu Silivri Piri Mehmet Paşa İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Silivri Lisesi’nde bitirdi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1991 yılında mühendislik-mimarlık bürosu ile iş hayatına atıldı. İnşaat Mühendisi Hüseyin Turan, 1992 yılında Mühendisler Odası Silivri Temsilciliği başkan yardımcılığına, 1998 yılından itibaren de 1998-2000 ve 2002 yıllarında üç dönem İnşaat Mühendisleri Odası Silivri Temsilciliği Başkanlığı’na seçildi. Silivri’de birçok projeye imza attı, Silivri ve çevresindeki Kapalı Spor Salonu projesi, Silivri Hizmet Vakfı Hastanesi projesi, Fener Köyü, Mimar Sinan, Hicret Camileri statik projesi vb. gibi bir çok sosyal amaçlı projeyi ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

2004 seçimlerinde belediye başkanı seçildi

T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası, Silivri’ye Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Silivrispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fonu Üyesi, Silivri Lisesi Mezunları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sosyal amaçlı çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında görev aldı. 1999 yılında yapılan seçimlerde Silivri Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hüseyin Turan, mecliste ve aktif görev aldığı komisyonlarda yapıcı çözümler getirerek alınan kararlarda Silivri’ye artı değer kazandırıp çalışmalara katkı sundu. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı’nda ilçe başkan vekilliği de yapan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Okulu 1. dönem kursuna katıldı. Hüseyin Turan, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı seçildi. Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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2014 Silivri yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özcan Işıklar % 48.8

AK Parti adayı Tahir Sert% 42.7

MHP adayı Fatih Kınalı % 4.3

24 Haziran 2018 Silivri seçim sonuçları

CHP % 34,8

AK Parti % 33,6

İYİ Parti % 10,8

HDP % 10,7

MHP % 8,4

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 08:34
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