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Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinden “Adalet Ormanı” etkinliği

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli ve hükümlüleri “Siz de Doğaya Bir Tutam Yeşillik Bırakın” sloganı ile başlayan “Adalet Ormanı” etkinliğinde 20 dönüm araziye ağaç dikti.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:04
Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinden “Adalet Ormanı” etkinliği

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli ve hükümlüleri “Siz de Doğaya Bir Tutam Yeşillik Bırakın” sloganı ile başlayan “Adalet Ormanı” etkinliğinde 20 dönüm araziye ağaç dikti. Orman Haftası’nda düzenlenen etkinlikte tüm insanların ormanlara karşı duyarlı ve bilinçli olması için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.


Silivri’nin Danamandıra Mahallesi’nde Ceza İnfaz Kurumları çalışanlarının, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının ve denetimli serbestliğe tabi yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinin gönüllü katıldıkları bir etkinlik düzenlendi. “Siz de Doğaya Bir Tutam Yeşillik Bırakın” sloganı ile başlayan “Adalet Ormanı” etkinliğinde ağaçlar ve fidanlar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle 21 Mart günü toprakla buluştu.


Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli ve hükümlüleri tarafından 20 dönüm araziye 972 adet fıstık çamı, 24 adet sedir, 26 adet leylandi türünde ağaçlar dikildi.


Etkinliğe Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Aşçı, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü müdürleri ve Denetimli Serbestlik müdürü, Silivri ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü yetkili ve çalışanları ile Denetimli Serbestlik yükümlüleri, Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri katıldı.


Adalet Bakanlığınca Adalet Ormanlarının oluşturulması çalışmalarının, Cumhuriyet Başsavcılıklarının bulunduğu il ve ilçelerde Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarının da katılımı ve Orman Bölge Müdürlüklerinin de işbirliğinde Türkiye genelinde Orman Haftası olan 21-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Orman Haftası olarak kutlanan hafta boyunca ormanları bilinçli kullanma, koruma ve geliştirmenin önemi değişik etkinliklerle anlatılarak tüm insanların ormanlara karşı duyarlı ve bilinçli olması için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:04
  1. doğa

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