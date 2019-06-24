Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe tercih eden Musa Hulusi Paşa ve askerlerinin büyük destanı

Kırım Harbi olarak anılan 1853 - 56 Osmanlı Rus Savaşı, sadece Osmanlı İmparatorluğunun değil Avrupa tarihinin de dönüm noktalarından biriydi. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti için büyük ehemmiyeti olan ve bugünkü Bulgaristan sınırları içinde yeralan Silistre, 1854 yılının Mayıs ayında 80.000 kişilik bir Rus ordusu tarafından muhasaraya alındı. Osmanlı Devletinin kumandanı Topçu Feriki (topçu general) Musa Hulusi Paşa'nın maiyetinde ise Silistre savunmasında 6.000 asker ve gönüllülerle birlikte 10.000 Türk vardı.

Ruslar Silistre’yi kaale bile almaz, bir an evvel Şumnu ve Varna’ya girip Edirne’ye inmeyi planlarlar.

Tarihlerden 13 Haziran günü, Ruslar bütün güçleriyle 140 topla hücuma geçtiler ve şiddetli bir bombardıman başladı. Muharebeler Mecidiye Tabyası etrafında cereyan etti. Cesur ve kahraman Türk askeri müthiş bir çıkış yaparak Rus askerlerini en geri mevzilere kadar püskürttü. Rus Ordusunun başkomutanı General İvan Paskeviç yaralanmış ve onun yerine atanmış olan Prens Mihail Gorçakov da yaralanmış, cepheden yaralı olarak kaçırılmış ve Şidler dahil 9 General de savaş meydanında ölmüştü.

3 bin asker şehit oldu

Silistre Müdafaasının sonunda Ruslar 15.000 ölü ve 20.000 de yaralı bırakınca Çar’a rağmen Rus Genel Kurmayı ricat emrini verdi. Osmanlı devletinden de 3.000 asker şehit oldu. Bu büyük zafer Osmanlı ordusunun maneviyatını oldukça yükseltti ve Ruslar panik içinde geri çekildi. Bu büyük Zafer ile beraber Silistre muhasarası da böylece kalkmış oldu.

Silistre’de kazanılan bu zafer Osmanlı’nın Payitahtı İstanbul’u heyecanlandırır ve Musa Hulusi Paşa’nın Mareşal yapılması kararlaştırılır. Bu muzaffer Paşamız ise dünyada kazanabileceği en üst makama gülüp geçer;

“...Keşke omuzlarım apoletsiz, göğsüm madalyasız olaydı da asker evladlarım gibi şehit düşeydim...” diye kendi kendine mırıldanır.

Musa Hulusi Paşa, ertesi gün sabah namazı için abdestini alırken Ruslar kaçarken bile top atışına devam ettiklerinden bir top güllesi gelip su terazisine çarpar, sıçrayan taş göğsünü yarar, hasretine nokta koyar ve oracıkta şehadet şerbetini içer.



Osmanlının Silistre Zaferi dünya kamuoyu önünde büyük yankı bulur. Hatta komünizmin kurucularından Karl Marx ve Friedrich Engels’i bile şaşırtır ve sonunda hakkı teslim etmek zorunda kalırlar.

"Ben savaş tarihinde böylesi bir direniş duymadım"

Engels bu muhteşem zaferle ilgili “ New York Daily Tribune “ deki makalesinde;

“...Cihanı ele geçirmeyi hedefleyen Çar karşısında, İngilizler ve Fransızlar aciz kaldılar ama Türkler Rusları Silistre’de durdurdular...” diye yazar.

Gazetedeki makalesinde şu ifadeleri de sarfetmekten geri durmaz;

“...Biz Türklerin savunmayı bırakarak çekileceklerini sanmıştık. Zira; Mareşal Paskeviç, kaleye 31 tabur, 40 süvari bölüğü ve 144 sahra topçusuyla yüklenmişti. Ancak saldırı, Türkler üzerinde hiçbir tesir bırakmadı. Tam tersine onlar, Ruslar üzerine süvari çıkarttılar. Arap tabyasında 4 tabur asker ile 500 başıbozuk askerinin verdiği mücadele en yüksek methe mazhar bulunuyor. Ben savaş tarihinde böylesi bir direniş okumadım, duymadım....”

Nitekim Karl Marx da “...Çar’ın yayılmacılığı bilinen bir şeydi. Avrupa’yı istila etmesi kaçınılmaz bir şeydi. Beni bir tek Türkler yanılttı....” itirafında bulunmak durumunda kalır.

Silistre müdafaası Osmanlı Devleti için büyük bir stratejik zafer olup orduya ve halka büyük moral kazandırdı. Müdafaa üzerine destanlar ve marşlar (bkz: Dikran Çuhacıyan Efendi) ve bir de önemli tiyatro eseri (bkz: Namık Kemal - Vatan, Yahut Silistre) yazıldı.

Silistre 1877 - 1878 Osmanlı Rus harbi (93 Harbi) sırasında Ruslara karşı direndiyse de sonunda teslim oldu. Ayestafanos Antlaşması sonrasında ise yeni kurulan Bulgaristan Devletine devredildi.

Bilgiler Av. Mustafa Taşbaşı tarafından derlenmiştir.