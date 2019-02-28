Silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Kütahya’da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kütahya’da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir metal fabrikasında işçilerden Adnan Erduğan (37), çalıştığı sırada vücudunu silindir makinesine kaptırdı. Durumu fark eden Erduğan’ın mesai arkadaşları, makineyi durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki çocuk babası Erduğan’ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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