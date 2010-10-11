Şilili madenciler, Çarşamba günü çıkarılmaya başlanacak

Maden Bakanı Laurence Golborne, yerin 624 metre altındaki işçilerin kurtarılması için açılan ilk tünelin madencilerin bulunduğu yere önceki gün ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinin tünelin en az 96 metresinin çelik borularla desteklenmesine karar vermesi sebebiyle madencilerin çıkarılmasına büyük ihtimalle13 Ekim Çarşamba günü başlanacağını söyledi. Tünelin video kamerayla incelenmesinden sonra böyle bir karar aldığını açıklayan Golborne, tünelin kalan kısımlarının kaya olduğunu, kurtarma ekibinin 5 Ağustos’tan beri mahsur olan madenciler için yapılan kurtarma kapsülünün tünelde kolaylıkla manevra yapabileceğine karar verdiğini ifade etti.