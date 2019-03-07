Silikon Vadisi'ne "Teknolojik" ziyaret

SAN FRANSISCO (AA) - TAYFUN COŞKUN- Silikon Vadisi'nde incelemelerde bulunmak üzere temaslarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz’ün ilk durağı HAVELSAN'a ait olan Quantum3D firması oldu.



Daha önce HAVELSAN yönetim kurulu üyesi olan şu an ise Quantum3D’de akademisyen görevini sürdüren İzzet Darendeli öncülüğünde bakanlık heyetine, Quantum3D hakkında şirket yetkilileri tarafından bilgi verildi. HAVELSAN'ın dünyanın önde gelen teknolojilerinden biri olarak kabul edilen yerli ve milli simülasyon teknolojilerinin Quantum3D şirketi üzerinden dünya pazarlarına transferi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.



Ziyarette ayrıca Quantum3D’nin geliştirdiği Mantis Simulasyon Yazılımı ve Havelsan'ın paraşüt simülatörü yazılımı başta olmak üzere çeşitli ürün ve yazılımların demosu da yapıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 8 Mart Cuma akşamı Stanford Üniversitesinde MÜSİAD USA ve THY’nin sponsorluğunda düzenlenecek ‘’Yıkıcı Teknolojiler’’ temalı özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un da katılacağı programın açılış konuşmasını Kacır’ın yapması planlanıyor.

Silikon Vadisi ve San Francisco Körfezinde yaşayan Türk akademisyen, mühendis, yenilikçi-yatırımcı ve öğrencilerin katılım sağlayacağı özel etkinlikte, biyoteknoloji üzerine Prof.Dr. Utkan Demirci, moleküler görüntülemede Prof. Dr. Asistan Gözde Durmuş, sürücüsüz Araç üzerine Teymur Sadıkhov ve makine öğrenim mühendisliği hakkında ise Mehmet Ozan Kabak sunumlar gerçekleştirecek.



