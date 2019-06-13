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Silifke’de festivale gelecek sanatçılar belli oldu

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, bu yıl 46’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivaline gelecek olan sanatçıların belirlendiğini belirtti.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:39
Silifke’de festivale gelecek sanatçılar belli oldu

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, bu yıl 46’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivaline gelecek olan sanatçıların belirlendiğini belirtti.


Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile Göksu Otel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek, bu yıl yapılacak olan 46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hakkında bilgi verdi. Festivalin hızlı bir programla ayarlandığını, gelecek yıl yapılacak olan festivallerin daha kapsamlı olacağının altını çizen Altunok, “Seçimlerin festival tarihine yakın bir zamanda olması ve seçimler sonrası Belediye Başkanımız Mücahit Aktan’ın yaşadığı talihsiz olay nedeniyle festival programını hızlı bir şekilde yapmak zorunda kaldık. Yine de geleneksel hale geldiği halde son 5 yıldır festival içerisinde yer almayan en iyi yoğurt yapma, en iyi batırık yapma yarışmaları ve diğer sportif faaliyetlerini defestival programımıza ekledik. Yine bunların yanı sıra yurtdışından 5 ayrı ülkeden halkoyunları gruplarını davet ettik. Bu gruplarımız festival süresince değişik mahallelerimizde ve festival alanında gösteriler sunacaklar” dedi.


Bu yıl festivalin 19-23 Haziran tarihleri arasında yapılacağını kaydeden Altunok, “Bu yıl festivalimizi 5 gün olarak düzenliyoruz. Festivalin ilk gününde Fettah Can konseri ile start verip, Pera konseri, Ozan Doğulu Dj şov, Cevher konseri, Tuğba Yurt konseri ve Ahmet Şafak konseri ile sonlandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:39
  1. konser
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