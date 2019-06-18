Silifke'de ağıla yıldırım düştü! 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Mersin Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir ağıla yıldırım düştü. Olayda, 40 küçükbaş öldü, 15'i de yaralandı.18 Haziran 2019 Salı 19:17
Mersin'in Silifke ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi nedeniyle 40 küçükbaş öldü.
Olay, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aniden başlayan yağışla birlikte mahallede Ömer Uyguç'un ağılına yıldırım düştü. O sırada ağılda bulunan 40 küçükbaş öldü, 15'i de yaralandı.
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