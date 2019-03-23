Silifke’de Adalet Ormanı oluşturuldu

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Adalet Ormanı oluşturuldu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında, Gülnar yolu Çatalcam (Gelinsuyu) mevkiinde tahsis edilen 18 dönümlük alana fidan dikilerek Adalet Ormanı oluşturuldu. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan ile savcı ve hakimler, protokol üyeleri, öğrenciler ve 70 hükümlünün katılımıyla Adalet Ormanına 2 bin adet servi ve 50 adet badem fidanı dikildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Köklü, yaptığı konuşmada, “Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Ülkemizde ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları Cumhuriyet döneminden itibaren gelişme göstermiştir. Orman Haftası vesilesiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüzce ortaklaşa oluşturacağımız Adalet Ormanımızın memleketimiz ve yöremiz için hayırlı olmasını diliyor, Adalet Ormanımızın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından program, misafirlere Kızılay marifetiyle yapılan kavurma ve pilav ikramı ile sona erdi.