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Silifke Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletti

Orman Genel Müdürlüğü’nce Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 1 adet trayler (çekici ve dorse) 1 adet kırıcılı ekskavatör Silifke Orman İşletme Müdürlüğü emrine verildi.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Silifke Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletti

Orman Genel Müdürlüğü’nce Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 1 adet trayler (çekici ve dorse) 1 adet kırıcılı ekskavatör Silifke Orman İşletme Müdürlüğü emrine verildi.


Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Çamdüzü Orman Deposunda düzenlediği törenle araçları teslim aldı.


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Orman Genel Müdürlüğünce DMO’dan satın alınarak Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve hizmet ve ihtiyaç önceliği dikkate alınarak Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’ne tahsis edilen 2018 model trayler ile 30 tonluk kırıcılı ekskavatör ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, gönderilen araçları Silifke’ye konuşlandırdıklarını belirterek, "Silifke’de memleketimiz için, milletimiz için, orman yangınları ile mücadele için hizmet edecek. Her türlü ormancılık faaliyetinde bu makineyi kullanacağız. Devletimiz, hükümetimiz güçlü, yatırımlarımıza ve üretmeye devam ediyoruz. Ormancılık faaliyetleri noktasında yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Dünya geneline baktığımızda ormancılık faaliyetini arttıran ender ülkenin bir tanesi Türkiye’dir. Bizde Mersin’de ağaçlandırma ve orman yangınlarına mücadele noktasında son derece başarılı faaliyetlere imza attık atmaya da devam ediyoruz. 2018 yılı yatırım programlarımızda da orman üretimi, sivil kültür, araç ikmal, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele noktasında Mersin’de 120 milyon liralık bir yatırım yaptık. 2019 yılında da bu yatırım artarak devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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