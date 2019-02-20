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Silifke Kızılay Şubesi olağan genel kurulu

Silifke Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:22
Silifke Kızılay Şubesi olağan genel kurulu

Silifke Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.


Tek liste ile halinde seçime girilen Kızılay Olağan Kongresi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı. Divan oluşturulması ve divan başkanlığına Sabit Yıldız’ın seçilmesinin ardından gündemde yer alan maddeler oy birliği ile ibra edilirken, 7 kişilik Silifke Kızılay Şube yönetimine Barbaros Uçar, Halil İbrahim Ateş, Ömer Arslan, Ömer Faruk Kaynar, Alpaslan Ünlü, Talip Şimşek, Seçkin Direk seçildi.


Yedek üyeliklere ise, Hüseyin Düzgünoğlu, Adnan Esen, Akif Ateş, Hakan Çelikel, Ömer Karaca, Kerim Arslan, Halil Berk, Şube denetçisi asil üye Kürşad Çolak, Şube denetçisi yedek üye Ali Ünal, Genel Merkez genel kurul asil delegelere, Adem Koştur, Murat Yıldırım, Halil İbrahim Ateş, Merkez genel kurul yedek delegelere Hüseyin Düzgünoğlu, Adnan Esen, Kerim Arslan seçildiler. Yönetim Kurulu başkanı ise daha sonra asil üyeler arasından belirlenecek.


Eski Silifke Kızılay Şube Başkanı Mustafa Beceren, Kızılay’ın tarihçesi hakkında kısa bilgi verdikten sonra, şubenin yaptığı faaliyetler hakkında üyeleri ve katılımcıları slayt gösterisiyle bilgilendirdi.


Kongreye katılan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise Türk Kızılayı’nın dünya üzerinde bir marka olduğunu belirterek, “Kızılay Türkiye’de ve Silifke’de önemli hizmetler yapıyor. Türk insanının en temel değerlerinden birisi insan ve insan sevgisi. İnsanı sevdikçe, yücelttikçe milletimizi de devletimizi de yüceltmiş olacağız. Bu boyutta bakılınca Türk Kızılayı’na da teşekkür etmek lazım. Çünkü dünyada Türk markası ve insanlara hizmet ediyor. Milletimizin merhamet elini ihtiyaç sahiplerine Dünya’da ve Türkiye’de ulaşmasına büyük katkı sağlıyor, Kızılay’ın Silifke’de yaptığı her çalışmada yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz, destekleyeceğiz" dedi.


Silifke Kızılay Şube yeni yönetimine seçilen üyelerde Kızılay’ın sürdürdüğü hizmetleri Silifke’de devam ettireceklerini belirterek, “Eski yönetime yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerde aldığımız bu görevi en iyi şeklide devam ettireceğiz.Toplantı sonrasında kendi aramızda görev dağılımı yaparak bilgilendirme yapacağız” dediler.


Konuşmalar sonrasında bugüne kadar Silifke Kızılay’a maddi manevi destekte bulunanlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:22
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