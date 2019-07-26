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Şili'de patlama: 5 polis ağır yaralandı

26 Temmuz 2019 Cuma 00:06
Şili'de patlama: 5 polis ağır yaralandı

BUENOS AIRES (AA) - Şili'de bir polis karakolunda meydana gelen patlamada 5 polis ağır yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Şili'nin başkenti Santiago'nun Huechuraba kentinde bulunan 54 Numaralı Polis Karakoluna bırakılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 polisin ağır yaralandığı bildirildi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yetkililer paketi bir kadının bıraktığının tespit etti.

- "Şüphesiz bir terör saldırısı"

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, hastaneye giderek yaralanan polisleri ziyaret etti. Pinera basına yaptığı açıklamada, "Bu şüphesiz bir terör saldırısıdır. Polis karakoluna bombalı bir paket göndermenin amacı terör yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

İkinci bir bombalı paketin de gönderildiğini açıklayan Pinera, ikinci paketin patlamasının önüne geçildiğini, paketin ülkenin eski İçişleri Bakanı Rodrigo Hinzpeter'e gönderildiğini ve paketleri gönderenler hakkında bilgi sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:06
  1. Şili'de patlama

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