Şili'de küçük uçak evin üzerine düştü: 6 ölü

SANTIAGO (AA) - Şili'nin güneyinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi öldü. Yetkililer kazanın, başkent Santiago'nun bin kilometre güneyinde Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınında meydana geldiğini bildirdi. Puerto Montt Belediye Başkanı Harry Jurgensen, kalkıştan kısa süre sonra bir evin çatısı üzerine düşen uçakta pilot dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel basında kazanın görüntülerine yer verildi.

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