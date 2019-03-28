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Şili'de Katolik Kilisesi taciz mağdurları için tazminat ödeyecek

Mahkeme, Katolik Kilisesinin, geçen yıl papazlıktan çıkarılan Fernando Karadima tarafından yıllar önce cinsel istismara uğradıkları suçlamasında bulunan üç kişiye tazminat ödemesine hükmetti

28 Mart 2019 Perşembe 00:44
Şili'de Katolik Kilisesi taciz mağdurları için tazminat ödeyecek

SANTIAGO (AA) - Şili'de mahkeme, çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen eylül ayında papazlıktan çıkarılan Fernando Karadima'nın yıllar önce mağdur ettiği üç kişiye tazminat ödenmesine hükmetti.

Başkent Santiago'da mahkeme, Katolik Kilisesi'nin, istismar mağduru Juan Carlos Cruz, Jose Andres Murillo ve James Hamilton'ın her birine, uğradıkları "manevi zarar" için yaklaşık 150 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Kararda, kilise yetkililerinin, mağdurların istismar edildiklerine yönelik şikayetlerini incelemek yerine ciddiye almamakla onlara zarar verdiği kaydedildi.

Santiago Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edilmeyeceği ve "karardan, Fernando Karadima'nın mağdur ettiği kişilerin çektiği acıların iyileşme sürecine katkıda bulunmasının beklendiği" ifade edildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden geçen yıl eylül ayında yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, Şili'deki Santiago Başpiskoposluk bölgesinden Fernando Karadima Farina’yı papazlıktan çıkarmıştır. Papa, bu istisnai kararı vicdanen ve Kilise’nin iyiliği için almıştır. Papa, Kilise’deki evrensel, üstün, tam ve doğrudan olan olağan yetkisini kullanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

- Şili'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar

Fernando Karadima, yetkili makamlarca yürütülen soruşturmalar sonucunda, çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunmuştu.

Papa Franciscus, geçen yıl mayıs ayında, kilisedeki pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar üç gün süren görüşmelerin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa, önce, papaz Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

- Taciz mağdurlarından eski başpiskoposa örtbas suçlaması

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizin mağdurları, geçen ekim ayında, eski Başpiskopos Kardinal Javier Errazuriz'e, suçlamaların üzerini örttüğü gerekçesiyle dava açmıştı.

Rahip Fernando Karadima'ya cinsel taciz suçlamasında bulunan mağdurlar, dava dilekçesinde, yetkili konumdayken cinsel taciz iddialarının soruşturulmasını geciktiren Kardinal Errazuriz'i görevi suistimal ve yalancı şahitlikle suçlamıştı.

Mağdurlar, Kardinal Erraruiz'in, Karadima'yı korumak amacıyla suçlamaları örtbas etmeye çalıştığını iddia etmişti.

İddiaları reddeden Kardinal Erraruiz ise Karadima hakkında soruşturma konusunda kilise yasalarını harfiyen uyguladığını savunmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:44
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