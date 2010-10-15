Şili’de bütün madenciler kurtuldu

Son madenci Luis Urzua (54) da, aşağı indirilen çelik kapsül ile yeryüzüne çıkarıldı. Madencilerin şefi Urzua’nın da kurtarılışı ile ‘Umut’ adı verilen kamp sevince boğuldu. Madencilerin yakınları, son madencinin çıkışını birbirlerine sarılarak ve gözyaşları içinde kutladı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, son madenciyi de kucakladı ve kendisine bir “hoşgeldin” konuşması yaptı. “Yaşasın Şili” sloganları atan Pinera ve madenciler, daha sonra Şili milli marşını okudular. Kurtarma operasyonu başlamadan önce tüm madencilerin 36 saatte çıkarılması öngörülüyordu. Ancak, 24 saat bile tamamlanmadan 33 kişi yeryüzüne çıkarıldı.