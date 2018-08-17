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Şili, Peru, ve Arjantin'de ihbar üzerine 4 uçak iniş yaptı

Şili, Peru, ve Arjantin'de 4 uçak bomba tehdidi aldığı gerekçesi ile iniş yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:00
Şili, Peru, ve Arjantin'de ihbar üzerine 4 uçak iniş yaptı

Güney Amerika ülkeleri olan Şili, Peru ve Arjantin ülkelerinde 4 uçak alınan ihbar üzerine iniş yaptı.

Peru Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Peru Radar Kontrol Merkezi, bugün saat 12:48'de Şili'deki mevkidaşlarından aldığı çağrıda, Latam Havayolları'na ait LA 2369 sefer sayılı uçağa ilişkin bomba tehdidi uyarısı aldı" ifadelerini kullandı.

Arjantin'e gitmek için Şili'den kalkış yapan uçak ise aldığı bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:00
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