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Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa ziyareti İsrail'i rahatsız etti

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyaretinde kendisine Filistinli yetkililerin eşlik etmesi İsrail'de rahatsızlığa neden oldu

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa ziyareti İsrail'i rahatsız etti

KUDÜS (AA) - Resmi ziyaret kapsamında Filistin ve İsrail'e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyaretinde kendisine Filistinli yetkililerin eşlik etmesi İsrail'i rahatsız etti.

Pinera, beraberindeki heyetle dün Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile "Eski Şehir" bölgesini ziyaret etti.

Mescid-i Aksa ziyareti sırasında Şili Devlet Başkanına Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerin eşlik etmesi İsrail'de rahatsızlığa neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrailli ve Şilili yetkililerin ziyaret öncesi yaptığı planlamada, Pinera'nın Mescid-i Aksa'ya yapacağı gezide Filistinli yetkililerin kendisine eşlik etmemesi kararı alındığı dile getirilerek tepki gösterildi.

Ayrıca Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Pinera'nın Harem-i Şerif ziyaretinde uzlaşılan "protokol kuralları" dışına çıkıldığı gerekçesiyle kınandı.

Bölgeye yaptığı üç günlük resmi ziyaret kapsamında Pinera, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşecek.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.



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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
  1. 4 Filistinli yaralandı
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera

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