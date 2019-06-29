Şile'den kahreden haber! 21 yaşındaki genç boğularak öldü İstanbul'un Şile ilçesindeki Sahilköy’de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

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