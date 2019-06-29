Şile’de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu Şile’de yüzmek için arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki Volkan Ak, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu.

Şile’de yüzmek için arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki Volkan Ak, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları devam ederken, gencin ailesi ile arkadaşları sahilde bekleyişlerini sürdürüyor.

Şile Sahilköy Reis plajında saat 13.30 sıralarında, askerden yeni gelen 21 yaşındaki Volkan Ak ile arkadaşları yüzmek için denize girdiler. Denize giren Volkan Ak, denizdeki dev dalgalara kapılarak kayboldu. Olay yerine Jandarma su altı arama kurtarma ve Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan genin ailesi ile arkadaşları sahilde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

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