Şile’de denize giren genç kayboldu Şile’de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu.

Şile’de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci denizde arama çalışmaları devam ediyor.

Şile Kurna Plajı’nda Emir B. (17), dün saat 13.00 sıralarında yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Genci bulmak için jandarma su altı arama kurtarma ekipleri denizde çalışmaları başlattı. Dün başlayan çalışmalarda sonuç alınamamasıyla bugün de devam ediliyor. Gencin ailesi ise plajda bekleyişlerine devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.