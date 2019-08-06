Şile'de denizde kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Şile'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ı arama çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü Şile Kurna Plajında serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan Bozkızıl'ın arama çalışmalarına devam ediliyor. Jandarma su altı arama timi, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince denizden ve karadan sürdürdüğü çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Çalışmalar, dün akşam geç saatlerde sonlandırılmıştı.





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