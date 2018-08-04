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Şile’de dalgalara kapılan çocuk kayboldu

Şile Ağva’da amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Haberi alarak olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:16
Şile’de dalgalara kapılan çocuk kayboldu

Olay Şile Ağva’da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, Küçükçekmece Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri,  jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durdurulurken, haberi alarak olay yerine gelen küçük Berrak’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaybolan küçük çocuğun bir akrabası, "Aramalar devam ediyor. Ama maalesef dalga olduğu için bulunamıyor. Arama sabah saat 09.30’dan bu yana sürüyor. Ben babasının öz dayısıyım. Olay anında amcası yanındaydı" dedi.

Dayısı Murat Aygün ise, günübirlik İstanbul’dan tatile geldiklerini söyleyerek, "08.30’da gelmişler, 09.30’da olay olmuş. Yüzmeyi bilmiyordu zaten, deniz kenarında oynarken dalga vurmuş, götürmüş. Amcası ve amcasının kızını da götürmüş su. Onları kurtarmışlar, Berrak’ı kurtaramamışlar. Amcasıyla birlikte gelmişti, anne babası yoktu yanında" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:16
  1. İstanbul
  2. Şile
  3. deniz kenarı
  4. Dalgalar

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