Şile Belediyesi 60 taşınmazı ihale ile satacak
Şile Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ilanda 60 taşınmazı ihale usulü satışa çıkaracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Şile Belediye Başkanlığı'na ait; Balibey Mahallesinde kain aşağıda belirtilen taşınmazlar ihale ile satılacak. İhaleler “Balibey Mahallesi Çırak Sokak No:1 Şile/İSTANBUL” adresindeki Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda, ilanda belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak.
Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin TL) olup, şartnameler Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) temin edilebilir.
Gerçek kişilerden istenilen belgeler;
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus cüzdan sureti,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge
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