"Şile, Alaçatı gibi olabilir"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şile'deki kısa tatil sezonu, çok iyi bir şehir planlamasıyla uzatılabilir. İlçeye özgü yatay bir mimariyle de Şile, Alaçatı gibi bir atmosfere kavuşabilir." dedi.

Ersoy, AK Parti Şile İlçe Seçim Merkezi, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Şile Yeryüzü Pazarı'nı gezen Ersoy'a, mahsullerden hediye edildi. Ersoy, Şile Bezi El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Cumhur İttifakı'nın Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları Mehmet Nuri Ersoy'a eşlik etti.

Son olarak Şile Gardens Hotel'de turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, turizmcilerin sıkıntılarını ve önerilerini dinledi.

- "Sahil bandının geliştirilmesi lazım"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Şile'nin bir turizm kasabası olduğunu belirterek, "Geliştirilen projelerin birçoğunu belediye başkanlığıyla destekleyeceğiz. En önemli şey, butik turizmin yaygınlaştırılması. Hem tabana yayılmış olacak hem de herkesin turizmden bir pay alması sağlanacak. O açıdan farklı, bireysel konsept katacağınız için tadı tuzu da farklı olacak, turizmin cazibesini artıracak. Sahil bandının çok doğru planlanması ve biraz daha geliştirilmesi lazım." diye konuştu.

Şile'nin çok güzel bir sahil bandına sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, sahildeki araç trafiğinin kontrol altına alınarak geliştirilebileceğini ve daha iyi bir ortam oluşturulabileceğini söyledi.

Ersoy, Şile'deki kısa tatil sezonunun çok iyi bir şehir planlamasıyla uzatılabileceğine değinerek, ilçeye özgü yatay bir mimariyle de Şile'nin Alaçatı gibi bir atmosfere kavuşabileceğini dile getirdi.

Şile'nin şehre çok yakın olmasının bir dezavantaj içerdiğini aktaran bakan Ersoy, sokak sağlıklaştırmalarına ağırlık vererek bu dezavantajların giderilebileceğini sözlerine ekledi.