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Çukur kazan PKK'ya cesaret veren Sıla'ya kendi sözleriyle karşılık verdiler

Ahmet Kural'dan dayak yediğini iddia eden şarkıcı Sıla'nın, PKK'nın çukur eylemleri döneminde attığı skandal bir tweeti sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılıyor.

02 Kasım 2018 Cuma 11:35
Çukur kazan PKK'ya cesaret veren Sıla'ya kendi sözleriyle karşılık verdiler

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Ahmet Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmezken Sıla ile aralarında "itişme" olduğunu söyledi.

İkili arasında yaşananlarla ilgili hukuk süreci devam ederken, Twitter'da Sıla'nın eski skandal tweet'i gündeme geldi.

Çukur kazan PKK'ya cesaret veren tweet atmıştı

Terör örgütü PKK'nın çukur kazıp barikatlar kurduğu dönemde bir tweet atan Sıla Gençoğlu, "Bu cinayete suç ortaklığı etmek istemiyorum. Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı sözlerle karşılık verdiler

Tweet'i yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Geçmiş olsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadeleriyle Sıla'ya eski tweet'ini hatırlattı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:35
  1. Sıla Gençoğlu
  2. Ahmet Kural
  3. şiddet
  4. dayak
  5. PKK

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