Silaj makinesine düşen genç hayatını kaybetti

MUŞ (AA) - Muş'un Suluca köyünde silaj makinesine düşen genç yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, babası Özcan Akpolat'a ait çiftlikteki silaj makinesinin çalışma butonuna çarpan Şervan Akpolat'ın (16) giysisi traktör ile silaj makinesi arasındaki pervaneye takıldı. Akpolat, silaj makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, Akpolat'ın cansız bedenini makineden çıkardı. Akpolat'ın cesedi otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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