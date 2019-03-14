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Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı

İstanbul’da 2 kilometrelik yolu 150 metreye düşüren Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:42
Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı

İstanbul’da 2 kilometrelik yolu 150 metreye düşüren Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı. Tüneli günde 15 bin aracın kullanması bekleniyor.

 

Yapımı tamamlanan Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı. Eyüpsultan-Silahtarağa Tüneli, Eyüpsultan Silahtarağa ile Gaziosmanpaşa Vardar caddelerini birbirine bağlayarak mesafeleri kısalttı. Tünel sayesinde 2 kilometrelik yol 150 metreye düştü. Önceden Eyüpsultan-Haliç yönünden gelerek Yıldız Tabya ile Vardar Bulvarı’na gitmek isteyen sürücüler, Alibeyköy Camii’nin bulunduğu meydandan ‘U’ dönüş yaparak Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yıldız Tabya Caddesi’ne yöneliyorlardı. Yapılan bu ‘U’ dönüşü ile 2 kilometrelik bir yol katediliyordu. Açılan son tünel ile İstanbul’a hizmet veren tünellerin uzunluğu da 22 bin 435 kilometreye ulaştı.



“Önemli bir ulaşım aksını oluşturacak”

 

Tünelin hizmete açılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken tünel girişinde bir araya gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı. Baraçlı, tünelin Alibeyköy bölgesindeki trafiğe önemli ölçüde rahatlama sağlayacağını ifade ederek, “Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan arasında önemli bir ulaşım aksını oluşturacak. Uzun bir dönemdir yapılan çalışmalar neticesinde artık kullanıma hazır hale getirdik. Alibeyköy bölgesindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracak önemli bir tünel oldu. Bu tünelle beraber İstanbul’da tünel uzunluğumuz yaklaşık 23 kilometreye çıktı” dedi.



“Komşuluk tüneli”

 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, tüneli “komşuluk tüneli” olarak nitelendirdi. Tünelin kısa olmasına rağmen çok fonksiyonlu bir tünel olduğunu ifade eden Usta, “Tünel belki mesafe olarak küçük ama Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa arasındaki komşuluk tüneli diyebileceğimiz kadar fonksiyonlu bir tünel. Hem trafiği rahatlatan hem de buradan çevre yoluna erişimi kolaylaştıran çok fonksiyonlu bir tünel olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçlerde bölgemize yapılacak olan metro istasyonlarıyla entegrasyonu sağlanacak. Gaziosmanpaşa’dan Eyüpsultan’a erişimi hızlandıran, ekonomik anlamda da hızlı bir ulaşım sağlayan fonksiyona sahip. Bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

Tünel, araçların günlük katettiği mesafeyi önemli ölçüde azaltırken maddi tasarruf da sağlayacak. Yeni Avusturya metodu ile yerli kaynaklarla yapılan tünelin tüm işlerinde dünya standartları uygulandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:42
  1. İstanbul
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