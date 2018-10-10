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Silahtan Arındırılmış Bölge'den ağır silahların çekilmesi süreci bitti

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:49
Silahtan Arındırılmış Bölge'den ağır silahların çekilmesi süreci bitti

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için garantör devletler Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül'de mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Soçi'de gerçekleştirilen mutabakat kapsamında, coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge'nin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:49
  1. Silahtan arındırılmış bölge
  2. soçi

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