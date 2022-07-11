  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!
Avrupa

Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 23:29:00 -
Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!

Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27’nci yılında, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda konuştu.

Özür diledi

Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür dileyen Ollogren, "Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı" ifadelerini kullanarak, "Bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durum için siyasi sorumlulukların olduğunu ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Acınızı dindiremeyiz ama.."

Hollanda askerlerinin görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptığını iddia eden Ollogren, "Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullanarak, soykırımın suçlusunun Bosnalı Sırplar olduğunu vurguladı.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23