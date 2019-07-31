Silahlı yaralamaya karışan 3 kişi yakalandı Niğde’de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Niğde’de iki ayrı olayda iki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz’da Saruhan Mahallesi’nde Yücel Öz’ün, 30 Temmuz’da Selçuk Mahallesi’nde Borhan Cengiz’in silahla yaralanmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.Ö, K.K. ve A.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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