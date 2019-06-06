Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama Malatya’da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yaşanan silahlı yağma ve 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada polis zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyon ile B.D., B.Ö. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.