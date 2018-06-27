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Silahlı soyguncudan şaşırtan savunma

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir marketi soyan eli silahlı soyguncu, polis ekipleri tarafından enselendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:38
Silahlı soyguncudan şaşırtan savunma

Gaziosmanpaşa'da bir süpermarket zincirini soyan eli silahlı soyguncu, üçüncü soygunda yakayı ele verdi.

Olayların sonuncusu Kazım Karabekir Mahallesi 826. Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı ve yüzü maskeli soyguncu bir süpermarket zincirinin şubesine girerek kasaya yöneldi.

Kasiyere silah doğrultan soyguncu kasadaki paraları vermesini istedi. Kısa sürede market kasasında bulunan yaklaşık bin 700 TL'yi çalan soyguncu olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinin çevresindeki sokaklar tek tek tutuldu. Üstündeki kıyafetleri değiştirerek bir poşete koyan soyguncu sokak aralarında süren uzun kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay yeri inceleme ekipleri de süper markette çalışmalarını yürüterek parmak izi tespitinde bulundu.

"ABLAMIN DÜĞÜNÜ İÇİN YAPTIM"

20 yaşındaki zanlı Serkan K. yakalanarak Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri zanlının daha önce iki soyguna daha karıştığını belirlendi. Zanlı Serkan K. emniyetteki sorgusunda gerçekleştirilen soygunları kendisinin yaptığını itiraf ederek "Ablamın düğünü için yaptım" dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:38
  1. İstanbul
  2. Gaziosmanpaşa
  3. hırsız
  4. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği

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