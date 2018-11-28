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Silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte bir markete giren iki kişi, kasiyeri pompalı tüfekle tehdit edip kasadaki bin 300 lirayı alarak kaçtı- Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri zanlıları yakaladı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:21
Silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA (AA) - Başkentte bir markete giren ve kasadaki bin 300 lirayı alarak kaçan iki şüpheli tutuklandı.

Altındağ ilçesi Selçukbey Caddesi Kılıçaslan Sokak'ta bulunan bir markete akşam saatlerinde gelen iki kişi, kasiyeri pompalı tüfek ve tabancayla tehdit ettikten sonra kasadaki bin 300 lirayı aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunun ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerinin E.K. ile 14 yaşındaki G.Ö. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan E.K'nin, emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:21
  1. Altındağ
  2. Market soygunu
  3. Silahlı soygun
  4. Silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

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