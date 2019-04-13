Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti Kocaeli’nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla yemek yediği bir otelden çıkarken silahlı saldıra uğrayan iş adamı hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla yemek yediği bir otelden çıkarken silahlı saldıra uğrayan iş adamı hayatını kaybetti.

Olay, gece 02.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte otelde yemek yiyen Erkan Katmış, otelden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahsın ateşlediği kurşunların isabet ettiği Katmış, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Katmış’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri Katmış’ı öldüren şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

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