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AK Partili Benek: Silahlı saldırının sorumlusu HDP'li vekil!

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde, 24 Haziran günü seçim sonuçlarını takip eden Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek, gece saatlerinde evinin önünde kendisine silahlı saldırıda bulunulması ile ilgili HDP’den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş'in sorumlu olduğunu söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:26
AK Partili Benek: Silahlı saldırının sorumlusu HDP'li vekil!

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde, 24 Haziran günü seçim sonuçlarını takip eden Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek, gece saatlerinde evinin önünde kendisine silahlı saldırıda bulunulması ile ilgili HDP’den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş'i sorumlu tuttu. Benek, HDP'li Özgüneş'in terör örgütü PKK'nın yayın organlarından kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Rızgin Birlik, Hilal beldesinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısından yara almadan kurutlan Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek'i evinde ziyaret etti. Benek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Birlik, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Sana yapılan saldırı bize yapılmıştır. Kardeşliğimizi kimse bozamaz. Birkaç çapulcunun yaptığı bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bölgemizde kanla beslenme hevesindekiler emeline ulaşamayacaktır. Baskı ve tehditler bizi yıldırmayacaktır" dedi.

"YILLARDIR ÖRGÜTÜN HEDEFİYİZ"

AK Parti'li Birlik ve beraberindekiler, daha sonra silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemede bulundu. Saldırıya uğrayan Hilal Belde Belediye Başkanı Benek de o gün yaşanan olayı anlatırken, "24 Haziran'da seçim sonuçlarını takip ederken AK Parti Belde Başkanlığımızdan korumalar ile birlikte eve geldim. Gece 12.30 sıralarında HDP Milletvekili Hasan Özgüneş, PKK’nın yayın organı olan medyası vardır. Onları arayarak benim ailemi tehdit etti, hedef gösterdi. Edebilir de zaten yıllardır örgütün hedefindeyiz. 2016 gene bombalı saldırıya uğramıştım. Ben buraya geldim, oradan bana ateş etti. Ateş ederken zaten mermi izleri bellidir. Olay yeri inceleme yerine geldi. Herhangi bir yaralanma, öldürme olayı olmadı. Gece olduğu için biz buradan oraya gidene kadar korumalar da ateşe karşılık verirken, karanlıktan yararlanarak mahallenin içinden kaçıp gittiler. Biz bunları bulamadık. Asker, polis araştırmaya devam ediyor" diye konuştu.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise faillerin en kısa sürede yakalanarak, yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizim zaferimizi hazmedemeyenler, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bu kişiler hiçbir zaman toplumda değer görmeyecektir. Yaşanan hadise üzücü bir hadisedir. Memleketimizin demokratik gelişimine halel getirecek bir gelişmedir. Bizim temennimiz o ki hem seçimlerin, hem de buradaki her türlü siyasal olayların sükunet ve anlayış içerisinde yürümesidir"diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:26
  1. Şırnak
  2. AK PARTİ
  3. saldırı

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