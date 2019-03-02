0553 313 94 23

Silahlı saldırıda yaralanan polis, 25 gün sonra şehit oldu

02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
Silahlı saldırıda yaralanan polis, 25 gün sonra şehit oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralan polis memuru, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen polis memuru İlhan Odabaşı (41), 25 günlük yaşam savaşını yitirdi.

Şehit polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

5 Şubat'ta, Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
  1. devriye
  2. kayseri
  3. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    1. Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD..
    2. Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi
    3. Maçın ardından
    4. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    5. Sudan'da Demokratik Birlik..
    6. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    7. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    8. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    9. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    10. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    11. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    12. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    13. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    14. Maçın ardından
    15. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    16. Günlük ağız bakımı nasıl yapılır?
    17. Hububat sektörü iş dünyası..
    18. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    19. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    20. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı