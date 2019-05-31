0553 313 94 23

Silahlı saldırıda ölen İzmirli iş adamı toprağa verildi

İZMİR (İHA) – İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden İzmirli iş adamı Ahmet Kurtuluş bugün toprağa verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:17
Silahlı saldırıda ölen İzmirli iş adamı toprağa verildi

İZMİR (İHA) – İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden İzmirli iş adamı Ahmet Kurtuluş bugün toprağa verildi.


Organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evine polis yeleği ile gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ise saldırıdan sonra kaçarak izini kaybettirdi.


Ahmet Kurtuluş’un cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Narlıdere Merkez Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kurtuluş’un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kurtuluş’un acılı eşi Burçin Kurtuluş, tabutun başından dakikalarca ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Kurtuluş’un cenazesi Narlıdere Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.



Failin yakalanması için çalışmalar sürüyor


Site güvenliğine "Denetimli Serbestlik Bürosundan geliyorum" diyerek Kurtuluş’un evine giren ve silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen zanlının yakalanması için ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şahsın yakalanması için çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orgeneral Çetin bayram trafiğini denetledi
    1. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    2. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    3. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    4. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    5. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    8. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    9. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    10. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    11. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    12. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    13. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    14. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    15. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    16. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    17. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    18. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    19. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    20. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    21. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    22. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    23. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    24. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    25. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    26. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    27. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    28. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    29. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    30. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı