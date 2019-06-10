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Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden amca ve yeğenleri toprağa verildi

Kastamonu’da su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında çıkan silahlı kavgada hayatlarını kaybeden amca ile yeğenleri toprağa verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:45
Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden amca ve yeğenleri toprağa verildi

Kastamonu’da su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında çıkan silahlı kavgada hayatlarını kaybeden amca ile yeğenleri toprağa verildi.


İhsangazi’ye bağlı Bozarmut köyünde iddialara göre su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu’nun cenazeleri, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet, Hüseyin ve Merve Gideroğlu’nun cenazeleri gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.


Ardından bir süre sonra Kadir Gideroğlu’nun cenazesi, İhsangazi’nin Bozarmut köyüne götürüldü. İkindi namazına yakın kılınan cenaze namazının ardından Kadir Gideroğlu da aile kabristanlığına defnedildi.



Olayın geçmişi


İhsangazi’de Bozarmut köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen amca Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, Mehmet Gideroğlu, Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ağır yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 3 şahıs da gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:45
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