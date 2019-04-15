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Silahlı saldırı ve darpla ilgili 2 şüpheli adliyede

Samsun’da araçlara yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlı saldırı ve darp sonucu 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Silahlı saldırı ve darpla ilgili 2 şüpheli adliyede

Samsun’da araçlara yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlı saldırı ve darp sonucu 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde önce gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. ile B.Ş. çeşitli eğlence mekanlarında arkadaşları ile birlikte eğlendiler ve daha sonra çorba içmeye gittiler. Çorbacıdan A.Ö. yanında bulunan arkadaşı ile birlikte kendisine ait otomobil ile çorbacı önünde aracına bindiği esnada arkasına yaklaşan bir araçtan dolayı otoparktan çıkamayınca korna çalarak ikaz etti. Diğer araçta bulunan şahıslar ile aralarında otopark konusundan dolayı tartışma ve kavga çıktı. Bu sırada karşı taraftan olanlar silahla ateş açtılar. A.Ö.’nün aracına silahtan çıkan kurşunlar isabet ederken kavgada A.Ö. darp sonucu yaralandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A., E.T., O.K., E.U. ve A.Y.’yi yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 adet 7.65 çaplı tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 6 adet 7.65 çapında mermi, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğin haznesinde 3 adet fişek veayrıca araç içerindeki poşet içerisinde 15 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan S.A., O.K. ve A.Y. ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan E.U. ve E.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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