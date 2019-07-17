Silahlı saldırgan yakalandı
Samsun’da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs, polis tarafından yakalandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Samsun’da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan A.S. (21) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 17 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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