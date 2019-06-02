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Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çalıntı motosikleti durdurmaya çalışan polis ekiplerine, tornavidayla saldıran silahlı saldırgan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi.

02 Haziran 2019 Pazar 02:29
Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çalıntı motosikleti durdurmaya çalışan polis ekiplerine, tornavidayla saldıran silahlı saldırgan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın bir çok dosyadan sabıkası olduğu öğrenildi.


Olay, gece saatlerinde Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sokak üzerinde seyir halinde olan motosikleti polis ekipleri durdurmaya çalıştı. Polisin dur ikazına uymayan G.A., motosikleti polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kaçarken sokak üzerindeki bir otomobile çarparak yere düşen G.A. belinde bulunan tabancayı almak istediği esnada, polislerin müdahalesi sonucu tabancayı yere düşürdü. Tabancayı yere düşüren saldırga cebinden çıkardığı tornavidayla polise saldırdı. Saldırgana müdahale eden ekipler, mahallelinin de yardımıyla G.A.’yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan şahsı etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memuru tornavida darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri G.A.’yı gözaltına aldı. G.A.’nın üzerini arayan ve motosikleti inceleyen ekipler, şahsın bir çok dosyadan sabıkası olduğunu ve motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti. Şahsın üzerinde çıkan cüzdanda farklı isimlere ait çok sayıda kredi kartı çıkarken, ekipler G.A.’nın üzerinden çıkan tabanca, tornavida ve kredi kartlarına incelemek üzere el koydu.


G.A. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 02:29
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