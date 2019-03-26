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Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sivas’taki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sivas’taki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgile göre Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan kavgada tabanca ve bıçak kullanıldı. Olayda kavga eden iki kişi tabanca kurşunu ve bıçak darbeleri ile yaralanırken, olay yerinde bulunan iki kişi ise tabancadan çıkar mermilerin isabet etmesi sonucu yara aldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan ambulanslarda yapıldı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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