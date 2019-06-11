BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunma Bölümü Direktörü Reena Ghelani, "Silahlı çatışmalarda alarm verici sayıda kişi kayboluyor." uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu ayki BMGK başkanlığını üstlenen Kuveyt'in hazırlayıp Konseye sunduğu "Silahlı Çatışmalardaki Kayıp Kişiler" başlıklı karar tasarını oy birliğiyle kabul etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah da BMGK'de yaptığı konuşmada, ülkesinin sunduğu karar tasarısının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



UNOCHA Operasyonlar ve Savunma Bölümü Direktörü Reena Ghelani de oylamanın ardından Konseye verdiği brifingde, söz konusu kararın onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kararın, çatışma taraflarını insanların kaybolmasını engellemeye, kaybolanların da akıbetinin belirlemeye çağırdığına işaret eden Ghelani, "Silahlı çatışmalarda, alarm verici sayıda kişi kayboluyor." ifadesini kullandı.

- "Durumun ne kadar kötü olduğunu biliyoruz"

Çatışma bölgelerinde bazı durumlarda çatışmalardan kaçan kadın, kız çocuğu ve yaşlılar gibi savunmasız grupların bazen de çatışmanın tarafları olabildiğine işaret eden Ghelani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şartlar ne olursa olsun, kaybolan kişilerin aileleri, bu kişilerin akıbetinin ne olduğu ve nerede olduklarını bilmeden tamamen umutsuz bir durumda bırakılıyor. Çatışma bölgelerinde kaybolan kişilerin sayısına ilişkin elimizde kapsamlı bir rakam yok ancak durumun ne kadar kötü olduğunu biliyoruz."

Ghelani, Suriye'deki iç savaşta 10 binden fazla kişinin kaybolduğunu vurgulayarak Nijerya, Myanmar, Güney Sudan ve Yemen gibi bölgelerde de çok sayıda kişiden haber alınamadığını vurguladı.

- "Savaşın en derin yaralarından biri"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer de Konseydeki toplantıya video konferans yoluyla bağladı.

ICRC Merkezi Kayıp Arama Ajansına göre sadece geçen yıl 45 binden fazla kişinin kayıp olduğunun bildirildiğine işaret eden Maurer, "Bu sayı buz dağının sadece görünen kısmı." diye konuştu.

Yakınlarının kaybolmasının çatışma bölgesindeki kişiler için "savaşın en derin yaralarından biri" olduğunu belirten Maurer, "Kayıp kişiler için daha güçlü siyasi iradeye ve iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Maurer, ICRC Merkezi Kayıp Arama Ajansının çatışma bölgelerindeki kayıpların bulunması için elinden geldiğini yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kayıp kişiler konusu, siyasi ajandaların ya da hesap verme süreçlerinin bir parçası değil, ilk ve en önemli insani ajanda olmalıdır. Bu konuda çokça rastlanan siyasi manipülasyondan kaçınılmalıdır. Ülkeler kayıp kişiler konusunda profesyonel, yansız ve tarafsız insani eylemi desteklemelidir."

- ABD'den Esed rejimine çağrı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de Suriye'de son 8 yıldır devam eden iç savaşta birçoğu "Esed rejiminin zoruyla" binlerce kişinin kaybolduğuna işaret ederek, "Suriye'de adaletsiz bir şekilde tutuklu bulunan kişiler serbest bırakılmalı. Ailelerin Esed rejiminden, sevdiklerinin akıbeti hakkında bilgi almaya hakkı vardır." diye konuştu.



