0553 313 94 23

Silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağında düzenlenen "iç güvenlik" operasyonları kapsamında, toplam dört terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 05:54
Silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağında düzenlenen "iç güvenlik" operasyonları kapsamında, toplam dört terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı’nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.


Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 05:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz..
    2. Silahlı 4 terörist etkisiz hale..
    3. 28.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. İçişleri Bakanlığından, Şırnak Cudi..
    5. Bursa polisi denetimlerine devam ediyor
    6. Bahçelievler’de dehşet veren cinayet
    7. Şuhut’ta otomobil ile traktör..
    8. Libya'da siyasi süreç Hafter'in..
    9. Otomobil ve hafif ticari araç kafa..
    10. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar..
    11. Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87..
    12. Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları..
    13. Erbil saldırısı faillerinden birinin..
    14. Guatemala'da ABD ile imzalanan..
    15. Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç..
    16. Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü..
    17. Haluk Levent'ten "kelebek çocuk"..
    18. Gazze'de işgalin acılarını anlatan..
    19. Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu..
    20. Sol Kemalist medyadan provokasyon:..
    21. Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile..
    22. Erbil'deki saldırının faillerinden..
    23. Kaza yapan otomobildeki yaralıları..
    24. İsrail polisinden yıkım politikasını..
    25. Sapanca Gölü’ndeki aramalara ara..
    26. Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde..
    27. Başkent’te göçmen kaçakçılarına..
    28. 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    29. Şehit aileleri ve gaziler, Vali..
    30. Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!