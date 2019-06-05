Silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti Bingöl’de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.

Bingöl’de iki gün önce başından silahla vurulan kadının hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Başından silahla vurulan Ş.Ş. (40), tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ş. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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