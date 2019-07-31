Silahla yaralamaya 3 gözaltı Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.U.(41) sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B.(32), Ö.D.(26) ve S.T.’yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.