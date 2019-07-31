0553 313 94 23

Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.U.(41) sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B.(32), Ö.D.(26) ve S.T.’yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel seyahati askıya aldı
    1. Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel..
    2. TÜGVA’lı çocuklardan Başkan Altun’a..
    3. Rumlar panik oldu! Adaya asker gönderin
    4. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç..
    5. Kafası boruya sıkışan kediyi sağlık..
    6. Ziya Alkurt tam not aldı
    7. Khimki Moskova, Timofey Mozgov’u..
    8. Yurt dışına geçmeye çalışan 100..
    9. Mercan Koleji başarılı öğrencilerini..
    10. British Airways pilotları greve..
    11. Mensah ve Dja ikilisi formayı kaptı
    12. Avrupa Üniversiteler Badminton..
    13. Melikgazi Belediye Meclis Üyelerinden..
    14. Bosna Hersek Devlet Başkanından Başkan..
    15. Odunpazarı’ndan Hamamyolu’nda muhteşem..
    16. AK Parti İlçe Teşkilatı Başsavcı..
    17. Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi..
    18. Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli..
    19. Görele Belediyesinden su takviyesi
    20. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    21. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İl Sağlık Müdürü Bilge çalışmalarına..
    23. Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı,..
    24. Yalovaspor sahaya iİndi
    25. Tüfenkci’den yeni terminal binası..
    26. 14 Burda’da, “Açık Hava Sinema..
    27. Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu:..
    28. Tatami’nin Büyükşehirli yıldızları
    29. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Fırıldak..
    30. Anahtarları üzerinde unutulan..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"