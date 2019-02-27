0553 313 94 23

Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de silahlı ve maskeli bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen kuyumcu sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de silahlı ve maskeli bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen kuyumcu sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Serpil ve Tazegül’ün cinayet zanlısı ise kurulan özel ekip tarafından aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli bir kişi, iş yerindeki altın ve paraları almak istedi. Soyguncu, önce kendisine direnen iş yeri çalışanı Yasin Tazegül’ü silahla vurarak öldürdü ardından kapıyı kapatarak kaçmasına engel olan iş yeri sahibi Mustafa Serpil’i kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı soyguncu daha sonra iş yerinin dışında bulunan bir kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı.


Bugün hastanedeki otopsilerinin ardından Serpil ve Tazegül için Muğdat Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze nazı kılındı. Namaz sırasında Serpil ve Tazegül’ün yakınları göz yaşlarını tutamazken, uzun süre tabut başında ağladılar. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Serpil ve Tazegül, Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cinayet zanlısı için özel ekip kuruldu


Öte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceleyen ekipler,zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştıran ekipler, olayın yaşandığı iş yerini de soruşturma kapsamında mühürledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı' suçlaması
    1. Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı'..
    2. Malatya'da yarın okullar tatil olacak..
    3. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    4. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    5. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    6. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    7. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    8. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    9. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    10. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    11. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    12. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    13. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    14. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    16. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    17. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    18. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    19. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    20. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    21. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    22. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    23. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    24. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    25. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    26. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    27. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    28. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    29. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    30. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor